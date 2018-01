Fiorentina: Laurini spera nel riscatto

Vincent Laurini, giocatore che la Fiorentina ha portato in maglia viola in estate, in prestito dall’altra squadra toscana dell’Empoli, è un giocatore francese, classe 1989 di Thionville, che ha trovato il proprio equilibrio proprio alla corte della famiglia Della Valle e del tecnico Stefano Pioli.

Lui, consapevole di essere in una squadra dalla storia importante, spera ora che il club voglia riscattarlo per continuare a crescere con i “Gigliati”. Proprio Laurini ha fatto il bilancio di questi primi mesi a Firenze: “Tutto sta procedendo bene. Sono arrivato l’ultimo giorno di mercato e non mi aspettavo di giocare subito e pensavo che ci sarebbe voluto più tempo. Invece l’allenatore mi ha dato subito fiducia e finora ho giocato quasi tutte le partite“.

Il transalpino ha poi aggiunto: “Non mi aspettavo di giocare tanto ma ho colto la mia occasione. L’allenatore mi ha lanciato nella gara contro la Juve, non una delle più semplici. Era una partita importante e non mi sono lasciato scappare l’occasione. Un passo avanti rispetto all’Empoli? Sono in Italia da 10 anni e ho scalato vari step. Ogni volta era difficile adattarsi, ma ho giocato nell’Empoli per quattro anni in A perciò ho iniziato ad avere esperienza ad alti livelli. Step? Non fisso dei limiti, ma va tutto molto veloce. Ora ho 28 anni e sono nella Fiorentina che considero un top club, mi va bene così“.