Fiorentina: Vidal è stato vicino a Corvino

La Fiorentina sta seguendo la propria via alla ricerca di una continuità che possa portare il gruppo viola fino a vette importanti come, ad esempio, la qualificazione alla Europa League: molti giocatori ne hanno parlato, ma è anche vero che in campionato ci sono davvero tante pretendenti.

Per cercare di migliorare e accelerare la crescita della squadra il Direttore dell’area tecnica “Gigliata” Pantaleo Corvino cercherà di portare alla corte del tecnico Stefano Pioli giocatori di qualità e utili tecnicamente al progetto dell’ex mister di Inter, Bologna e Lazio.

Intanto, facendo un tuffo nel passato, proprio Corvino, dirigente della Fiorentina, ha rivelato un retroscena di mercato clamoroso: “Mah, ricordo quando feci venire Vidal alle 7.30 del mattino a casa mia per chiudere l’accordo, con mia moglie che preparava il caffè. Saltò tutto all’ultimo momento e qualche anno dopo rividi il suo agente che mi disse: ‘Ho un pacco di Arturo per te’. C’era dentro una sua maglia del Bayern con su scritto: ‘A quel coglione di Corvino che non mi ha comperato’“.