Roma-stadio: Pallotta insiste per la realizzazione

La Roma e il suo presidente James Pallotta hanno bisogno di uno stadio di proprietà. E’ questo il concetto che il numero uno dei giallorossi fa passare e che rimarrà il punto nevralgico dello sviluppo della società capitolina che, per allinearsi ai grandi club europei, dovrà forzatamente ‘costruire’.

E proprio il patron Pallotta, parlando della situazione stadio, ha chiarito: “Non si può essere un marchio globale senza lo stadio di proprietà. Vogliamo essere la seconda squadra preferita di tutti. Tutti a Roma vogliono questo stadio tranne forse i tifosi della Lazio, ma ci dovranno giocare una volta a stagione. Fino a 5 anni fa pensavo che il calcio fosse un gioco orribile, non riuscivo a capirlo, ora sono fuori di testa per il calcio“.

Pallotta ha poi precisato: “Stiamo passando molto tempo nel decidere che tipo di misure di sicurezza ci saranno, che tipo di riconoscimento facciale useremo. Da qui a tre anni, le cose saranno diverse rispetto ad oggi. Chi ha mai assistito ad una partita in Italia? Sapete com’è un derby tra Roma e Lazio? Nel Nord Italia non litigano molto, non è così, ma al Sud, come Napoli, Roma, i problemi di sicurezza sono davvero significativi. Posso farti un esempio: circa un anno e mezzo fa, siamo andati dalla polizia, mi sono seduto ad un tavolo con il capitano e gli ho chiesto ‘Perché non arrestate queste persone?’. Lui mi ha risposto ‘Permettimi di farti vedere perché’, e mi ha aperto questo fascicolo pieno di persone che avevano commesso qualcosa ma c’erano soltanto immagini sfocate. Quindi abbiamo chiesto se potessimo portare telecamere ad alta definizione all’interno e le abbiamo comprate noi, anche se non siamo i proprietari dello stadio, per iniziare a vedere chi è che crea problemi“.