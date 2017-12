Calciomercato Genoa: Ciciretti non interessa, Lapadula resta

Gianluca Lapadula, attaccante classe 1990 di proprietà del Genoa , è considerato un patrimonio del club e non lascerà la squadra nel corso di questo mercato di riparazione. Il ragazzo torinese, dopo un periodo di sfortuna legato ad alcuni problemi fisici, è pronto a tornare decisivo.

Dunque nulla da fare per quel che riguarda le notizie che vorrebbero l’ex attaccante del Milan in partenza da Genova con destinazione Udinese. E come non partirà Lapadula, in Liguria non arriverà Amato Ciciretti, giocatore di punta del fanalino di coda del campionato, Benevento.

A confermare ogni cosa ci ha pensato il Direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, che ha precisato: “Lapadula ha suscitato l’interesse di molte squadre ma resterà tale. Oddo lo voleva allenare? Noi abbiamo Ballardini. Ciciretti non era un obiettivo, solo attenzionato come tanti. Con Preziosi ci sentiamo tutti i giorni, gli illustro i problemi quotidiani e le possibili soluzioni. Cessione societaria? Molti club sono in vendita“.